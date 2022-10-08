Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Православная церковь 11 октября почитает память преподобного Харитона Исповедника.

Также в этот день празднуется Собор преподобных отцов Киево-Печерских почивающих в Ближних пещерах и чествуется святой Илья Муромец, ставший одним из главных героев древнерусского былинного эпоса.

В древности в этот день старались не выходить на улицу, чтобы не привлечь в свою жизнь беду. Женщинам в этот день не полагалось заниматься домашними делами.

Также 11 октября запрещалось есть любые ягоды, так как существовало поверье, что за три дня до Покрова дьявол плюет на все ягодные кусты. Считалось, что, если съесть в этот день ягоду, то можно умереть, или, как минимум, в течение нескольких дней будет болеть живот.

Приметы погоды:

Если лист с березы и дуба нечисто опадает, то зима будет суровой;

Если зайцы до сих пор не побелели, зима будет поздней;

Если птицы низко к земле летят, зима будет ранней и холодной;

Куры нахохлились и перья подняли — к похолоданию.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Как уберечься от бед 11 октября, в день Ильи Муромца

Именины отмечают: Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Антон, Афанасий, Валентин, Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Иван, Илларион, Илья, Кирилл, Макар, Мария, Марк, Матвей, Моисей, Николай, Прохор, Сергей, Семен, Федор, Ульяна.