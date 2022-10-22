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Народный календарь. Как сохранить счастье 25 октября

Василий Плиткин
Общество
Народный календарь. Как сохранить счастье 25 октября
Фото: Unsplash

Православная церковь 25 октября отмечает память святых мучеников Прова, Тараха и Андроника.

Согласно народным поверьям, в этот день нельзя громко смеяться. Считается, что смеющийся человек мог подвергнуть себя мучениям.

В этот день не стоит никого обижать, иначе обидчику не будет никакого счастья. Помимо этого, нельзя на стук в дверь спрашивать: «Кто там?».

Иначе, как уточняется, вы можете впустить беду в дом. Для того чтобы защититься от мук и бед, люди 25 октября завязывали ленту на дверь калитки.

Стирать и выбивать перины в эту дату запрещено, иначе из дома уйдут покой и счастье. Наконец, плохой приметой является покупка в этот день церковных свечей, иначе можно заболеть.

Приметы погоды:

Звезды сильно мерцают синими оттенками — к снегу.

Звезда упала — к ветреной погоде.

Звезды пылают — к ветрам и сухому году, мигают — к перемене погоды.

Куры нахохлились и перья приподняли — к морозу.

Мыши норы на южную сторону роют — к суровой зиме.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как сохранить счастье 25 октября

Именины отмечают: Тарас, Александр, Богдан, Денис, Иван, Кузьма, Макар, Мартин, Николай.

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