Народный календарь. Как сохранить счастье 25 октября

Православная церковь 25 октября отмечает память святых мучеников Прова, Тараха и Андроника.
Согласно народным поверьям, в этот день нельзя громко смеяться. Считается, что смеющийся человек мог подвергнуть себя мучениям.
В этот день не стоит никого обижать, иначе обидчику не будет никакого счастья. Помимо этого, нельзя на стук в дверь спрашивать: «Кто там?».
Иначе, как уточняется, вы можете впустить беду в дом. Для того чтобы защититься от мук и бед, люди 25 октября завязывали ленту на дверь калитки.
Стирать и выбивать перины в эту дату запрещено, иначе из дома уйдут покой и счастье. Наконец, плохой приметой является покупка в этот день церковных свечей, иначе можно заболеть.
Приметы погоды:
Звезды сильно мерцают синими оттенками — к снегу.
Звезда упала — к ветреной погоде.
Звезды пылают — к ветрам и сухому году, мигают — к перемене погоды.
Куры нахохлились и перья приподняли — к морозу.
Мыши норы на южную сторону роют — к суровой зиме.
Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Тарас, Александр, Богдан, Денис, Иван, Кузьма, Макар, Мартин, Николай.