Пользователи каршеринга совершили около 211 миллионов поездок в Москве за семь лет

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Около 211 миллионов поездок совершили жители и гости столицы за семь лет работы сервиса каршеринга. Об этом в четверг, 3 ноября, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Сервис каршеринга работает в Москве уже семь лет, и его популярность постоянно растет. Парк московского каршеринга самый большой в мире — 30 тысяч авто, две тысячи из них китайского производства. Сегодня сервисом активно пользуется больше миллиона человек. За семь лет работы сервиса пользователи совершили 211 миллионов поездок, — говорится в сообщении.

Почти половина (48 процентов) пользователей каршеринга имеют личную машину, но пользуются сервисом. При этом у остальных 52 процентов пользователей нет личного авто, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Также стало известно, что с начала 2022 года по решению инспекторов Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) в ночное время на спецстоянки были перемещены 8532 машины. Около 80 процентов нарушений, как уточняется, приходится на период с двух до четырех часов ночи.