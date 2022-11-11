Росфинмониторинг, ЦБ и ФНС выявили схему ухода от налогов в общепите

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Росфинмониторинг, Центральный банк РФ и Федеральная налоговая служба (ФНС) выявили схему, позволявшую бизнесу в сфере общепита скрыть доходы и таким образом уйти от налогов. Об этом сообщили в пресс-службе ФНС.

В основе схему лежит замена безналичного денежного потока на сгенерированные наличные деньги. Источником наличных зачастую выступали компании с терминалами приема наличных.

— Использование схемы позволяет предприятиям общепита не только регулировать доход, но и держать финансовые показатели в диапазоне, необходимом для сохранения права на применение специальных налоговых режимов, уклоняясь от уплаты НДС, — отметили в пресс-службе.

Кроме того, схема позволяла предприятиями выплачивать своим сотрудникам «серую» зарплату и так уходить от зарплатных налогов и сборов.

В Росфинмониторинге добавили, что компании сфера общепита также могли использовать схему для отмывания криминальных доходов. По закону зачисление средств при оплате через терминал идет от банка на счет ресторана, однако по выявленной схеме платежи проходили минимум через три кредитные организации и в итоге оказывались в организации, не относящейся к сфере общепита, передает РБК.

До этого в ЦБ предупредили россиян о мошенничестве от имени сотрудников банка. Уточняется, что сначала злоумышленники звонят человеку и говорят ему о подозрительных операциях, которые якобы совершаются по его карте. Затем они отправляют жертве поддельное удостоверение работника ЦБ в качестве гарантии.