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Пенсии неработающих россиян проиндексируют на 4,8% с 1 января

Василий Плиткин
Экономика
Пенсии неработающих россиян проиндексируют на 4,8% с 1 января
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

С 1 января следующего года пенсии неработающим россиянам проиндексируют на 4,8%. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.

— Индексация (с 1 января) составит 4,8 процента, — указал министр в ходе «парламентского диалога» в Совете Федерации, передает Интерфакс.

Министр также добавил, что в 2022 году впервые по решению российского президента Владимира Путина провели промежуточную индексацию пенсий, поэтому с 1 июня они выросли на 10 процентов. Котяков отметил, что в рамках предусмотренной законом двухэтапной индексации в июне и январе в совокупности пенсии вырастут на 15,3 процента в сравнении с показателем на 1 января 2022 года.

Кандидат экономических наук, кафедры Государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Галина Семенова рассказала, что пенсия за январь следующего года некоторым категориям россиян будет выплачена в декабре. Чья пенсия начисляется до восьмого числа каждого месяца, получат выплату за январь в конце декабря. Те, кому средства приходит после восьмого числа, получат выплаты в соответствии с графиком, поскольку сотрудники почтовых отделений уже вернутся к работе.

индексация Пенсии
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