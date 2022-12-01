Корпорация «Синергия» и EMAD будут поставлять иранскую автоэлектронику в РФ

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Корпорация «Синергия» и иранская Nimeh Hadi Emad Co (EMAD) создадут совместную компанию, которая будет поставлять в Россию иранскую автомобильную электронику и подушки безопасности, сообщили в пресс-службе «Синергии» в четверг, 1 декабря.

— Наша совместная компания станет единственным импортером и поставщиком автокомпонентов под торговой маркой EMAD по всем каналам на территории России, — пояснил президент корпорации Вадим Лобов.

В пресс-службе компании добавили, что российско-иранское предприятие будет поставлять в РФ около 3–5 тысяч единиц продукции ежегодно. Кроме того, оно предоставит гарантийное обслуживание. Новая структура, согласно ожиданиями, займет примерно 10–15 процентов отечественного рынка автозапчастей и электроники, передает РИА Новости.

Россия и Иран продолжают выстраивать отношения в рамках переориентации российской политики на Ближний Восток. «Вечерняя Москва» обсудила с политологами перспективы сотрудничества между странами и выяснила, почему для РФ выгоден этот союз.