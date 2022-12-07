Дистанционный день открытых дверей для предпринимателей проведут в Москве 8 декабря

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Акция «День открытых дверей для предпринимателей» пройдет в столице в дистанционном режиме 8 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента СМИ и рекламы города Москвы.

Акцию проведет управление Роспотребнадзора по Москве. Мероприятие будет проходить с 12:00 до 16:00.

В рамках акции предприниматели смогут повысить уровень своей информированности в вопросах прав и обязанностей индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а также узнают о том, какие мероприятия должны проводить ИП в период распространения сезонных вирусов.

До этого «Вечерняя Москва» сообщала, что в 2022 году в рамках клуба молодых предпринимателей «Росмолодежь.Бизнес» прошло свыше 120 просветительских мероприятий в 38 регионах страны. Начинающие молодые предприниматели (всего — свыше четырех тысяч участников) смогли получить знания и инструменты в области запуска и ведения своего дела.