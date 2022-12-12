Незаконное строение офиса продаж демонтировали в Останкинском районе

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Березовая аллея, 17А. Карта всех событий

Двухэтажная коммерческая постройка рядом с жилым массивом в Северо-Восточном административном округе Москвы нарушала условия договора аренды земельного участка и была демонтирована. Об этом рассказал глава Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений города, Иван Бобров.

По его словам, объект располагался на участке по адресу Березовая аллея, 17А.

Изначально постройку возвели под офис продаж квартир в будущем комплексе. По завершении строительства объект не использовался и не был своевременно снесен. Также здание не поставили на технический и кадастровый учеты. Кроме того, на него не зарегистрировали имущественные права.

Объект площадью 408 «квадратов» был демонтирован, подытожили в ведомстве.