К нацпроекту «Производительность труда» присоединилось 130 столичных компаний

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В первом квартале 2023 года 19 столичных предприятий подписали соглашения с городом для получения адресной поддержки в рамках национального проекта «Производительность труда». Об этом в четверг, 20 апреля, сообщила министр правительства столицы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

— Национальный проект «Производительность труда» реализуется в столице с 2022 года. За это время к нацпроекту присоединилось 130 столичных компаний, — сказала она.

Отмечается, что большинство предприятий относится к обрабатывающим производствам, также в проекте участвуют организации из сферы транспорта, торговли и строительства.

Суммарный экономический эффект от участия столичных предприятий в нацпроекте превысил 1,2 миллиарда рублей, передает официальный сайт мэра Москвы.

30 марта стало известно, что столичный производитель «Экспериментальный завод объемных инженерных сооружений» (ЭЗОИС) сэкономил 35 миллионов рублей благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда». В рамках нацпроекта удалось упорядочить взаимосвязанные технологические операции и определить места хранения оснастки и комплектующих.