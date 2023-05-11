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Филиппинский боксер Эгано умер от полученных в бою травм

Лейла Алиева
Общество
Филиппинский боксер Эгано умер от полученных в бою травм
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Филиппинский боксер Кеннет Эгано скончался от полученных во время боя травм. Об этом сообщили в совете по играм и развлечениям Филиппин.

Эгано сразился с соотечественником Джейсоном Факуларином 6 мая и одержал победу. Однако во время объявления результатов он упал на ринге и потерял сознание. Спортсмена экстренно доставили в больницу. Спустя четыре дня боксер умер в больнице, передает Lenta.ru.

Кеннету Эгано было 22 года, за всю карьеру он провел восемь поединков, а на его счету числится семь побед и одно поражение.

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