Филиппинский боксер Эгано умер от полученных в бою травм

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Филиппинский боксер Кеннет Эгано скончался от полученных во время боя травм. Об этом сообщили в совете по играм и развлечениям Филиппин.

Эгано сразился с соотечественником Джейсоном Факуларином 6 мая и одержал победу. Однако во время объявления результатов он упал на ринге и потерял сознание. Спортсмена экстренно доставили в больницу. Спустя четыре дня боксер умер в больнице, передает Lenta.ru.

Кеннету Эгано было 22 года, за всю карьеру он провел восемь поединков, а на его счету числится семь побед и одно поражение.