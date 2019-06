Названы основные угрозы для человечества

Британское маркетинговое агентство Blueclaw составило список основных угроз для человечества и жизни на Земле в целом, в который вошли четыре вероятные катастрофы: эпидемии, ядерная война, природные катастрофы, а также падение астероида на планету.

По мнению экспертов, наиболее опасной болезнью является туберкулез, и именно его эпидемии нам стоит опасаться. А вот падение астероида ученые считают маловероятным, однако NASA постоянно следит за всеми небесными телами, которые могут оказаться вблизи нашей планеты в течении ста лет.

Основной климатической угрозой исследователи считают глобальное потепление, которое может привести к полному затоплению суши мировым океаном. Однако, согласно расчетам аналитиков, строить лодки и корабли пока рано: такой процесс займет около 2136 лет.

Достаточно высокой является вероятность ядерной войны. Специалисты посчитали, что для полного уничтожения человечества США потребовалось бы сделать 5351 взрыв, а России — 4206, сообщает портал How Will The World End.

