Столичного поэта удостоили премии имени Тютчева
Церемония выбора и награждения лауреатов премии «Русский путь» традиционно проходит в усадьбе-музее «Овстуг» великого поэтического классика Федора Тютчева. Недавно поэт Андрей Шацков побывал там как новый лауреат популярной литературной премии «Русский путь» имени Ф. И. Тютчева, основанной в Брянске в 1996 году. Ее обладателями ранее уже становились Вадим Кожинов, Петр Проскурин, Владимир Костров, Игорь Золотусский, Юрий Поляков, другие видные мастера слова. Торжественная церемония награждения состоялась в июне на Брянщине в дни ежегодного Всероссийского праздника «Родник поэзии твоей».
В этом году Андрей Шацков стал единственным лауреатом-москвичом. У самого Шацкого имеются тонкие, проникновенные стихи, посвященные этой самой усадьбе, где жил великий поэт XIX века, оставивший нам великое: «Умом Россию не понять…» — С Запада ждать ничего не нужно, впрочем, как и с Востока, — раскрыл свою патриотическую позицию лауреат. — Не нефтью и газом мы сильны, а великой русской литературой! Ведь многие доктора филологии сегодня полушепотом утверждают, что писатели второго ряда века двадцатого гораздо сильнее распиаренных нынешних дельцов от словесности. Нужно, чтобы все жители России знали наших писателей-классиков в лицо! Развешивать портреты Толстого, Достоевского, Леонида Андреева, Горького, Пильняка, Бабеля, Платонова, поэтов наших изумительных по всей стране. И начать необходимо с московского метро.
Редакция «Вечерней Москвы» присоединяется к тем, кто поздравляет лауреата-москвича с заслуженной наградой.