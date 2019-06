Джастин Бибер вызвал Тома Круза на поединок

Канадский поп-исполнитель Джастин Бибер бросил перчатку актеру Тому Крузу: 26-летний певец вызвал 56-летн.. голливудскую звезду на бой без правил.

В Twitter Бибер написал, что вызывает Круза в октагон, а если он не примет вызов — значит, боится. При этом певец тэгнул президента UFC Дэйну Уайта.

I wanna challenge Tom Cruise to fight in the octagon. Tom if you dont take this fight your scared and you will never live it down. Who is willing to put on the fight? @danawhite ?