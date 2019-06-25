Студенты-иностранцы отметили выпускной на русском языке в МИИТе

Студенты подготовительного факультета Центра изучения русского языка как иностранного Российского университета транспорта отметили свой выпуск концертом на русском языке.

— Каждый год количество иностранных студентов в нашем вузе растет. Они приходят к нам все более охотно, — рассказал проректор РУТ (МИИТ) Владимир Тимонин.

По его словам, в следующем учебном году ожидается приезд пяти–шести групп (на бюджетной основе — четыре группы, остальные — те, кто приедет учиться сам, кто услышал о вузе от друзей и родственников).

В первом семестре иностранцы изучают только русский язык, у них большая языковая нагрузка. Необходимо всего лишь за год научить ребят говорить на русском так, чтобы они смогли учиться в университете наравне со студентами из России. Гао Шисюнь из Китая рассказал, что пришел в транспортный вуз, потому что ему нравится транспорт и он мечтал оказаться тут.

— Я хочу работать инженером или поступать на строительный менеджмент, — поделился он.

Во втором семестре к русскому добавятся математика, физика, начертательная геометрия, экономика и обществознание. Эти предметы идут в зависимости от того, какую специальность ребята хотят получить в будущем.

Читайте также: МИИТ приглашает к сотрудничеству юнармейское движение города Москвы