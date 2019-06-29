Певица Лолита рассказала о поставленном ей диагнозе
Российская певица Лолита Милявская поделилась информацией о поставленном ей диагнозе. Артистка обратилась к европейским врачам за помощью после того, как долгое время испытывала проблемы с голосовыми связками.
— Была в Германии на приеме у очень хорошего фониатра. Он меня осмотрел и сказал: «У вас связок нет!» Оказывается, их уже давно и не было. Они стираются, потому что я 35 лет пою живьем, — рассказала Лолита.
Несмотря на поставленный диагноз, певица не собирается завершать свою карьеру. Так называемое стирание голосовых связок является естественным физиологическим процессом в организме, остановить который невозможно.
Лолита подчеркнула, что теперь старается меньше разговаривать перед концертами, а также отказалась от караоке. По ее словам, сейчас она старается использовать то, что осталось, для живого пения, передает «Собеседник».
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