Столичные центры занятости трудоустроили более 19 тысяч человек за полгода

Один из центров притяжения для тех, кто находится в поисках вакансий, — «Моя работа». Жизнь в нем кипит с самого утра. Каждые пять минут приходят новые посетители.

Они берут талон для электронной очереди и почти сразу проходят к консультанту. Москвичка Светлана Тимофеева ищет работу воспитателя в детском саду. Раньше она была начальником отдела продаж, но поняла, что ей ближе общение с детьми.

— Я ранее уже была в центре занятости, когда он еще работал в старом формате, — рассказала Тимофеева. — Здесь, конечно, все быстрее, никакой очереди, сотрудники очень доброжелательные, все делают быстро.

Пока Светлана ищет работу, ей положено пособие. Кстати, стаж у нее не прерывается во время поиска.

Помимо трудоустройства, во флагманском центре предлагают и программы переподготовки. Сменить профессию хочет житель столицы Андрей Силаев. Раньше он работал продавцом, но логистика или технические специальности, по его мнению, перспективнее.

— Дело в том, что опыт у меня большой, а из-за возраста — мне 46 лет — в хорошие компании не берут, — поделился он.

Число обращений растет

Переход на новый формат работы служб занятости был необходим в первую очередь для того, чтобы помочь найти работу даже сложным категориям горожан. Уже после того, как офисы центров занятости переехали в 46 центров госуслуг «Мои документы», количество обращений значительно увеличилось.

— По сравнению с работой в старых помещениях, число консультаций в офисах «Мои документы» увеличилось в четыре раза, — рассказали в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Всего же в этом году за услугами в сфере занятости населения в центры «Мои документы» москвичи обратились свыше 220 тысяч раз.

Помогут каждому

Отметим, что в центрах госуслуг оказывают базовые услуги: помогают составить резюме, выбрать вакансии из базы данных, присваивают статус безработного и оформляют выплату пособий. Во флагманский центр чаще приходят те, кто испытывает особые трудности в поиске работы. Там работают карьерные консультанты, которые подбирают вакансии под потребность, сопровождают человека в первое время после трудоустройства. Также там можно пройти профориентационный тест, что особенно актуально для подростков, а если решили сменить профессию, то специалисты составят для вас индивидуальную стратегию обучения.

В центре проходят тренинги по развитию универсальных личностных компетенций.

— Сегодня центр занятости «Моя работа» помогает людям не только в трудоустройстве, но и в профориентации и переобучении, — рассказал директор Центра занятости населения Москвы Роман Шкут. — Впервые столичный работодатель поверил в службу занятости, потому что мы вышли на рынок с новыми продуктами и сервисом. Появились открытые отборы, тренинги, встречи с работодателями.

По его словам, за полгода сделан серьезный рывок в улучшении качества оказания услуг по трудоустройству.

— Мы ежедневно работаем над тем, чтобы соискатели были полностью удовлетворены нашим сервисом, — добавил Роман Шкут.

Есть в столице и специализированный центр «Моя карьера». Там помогают сложным категориям: людям предпенсионного возраста, мамам в декрете и отпуске по уходу за ребенком, семьям с доходом ниже прожиточного минимума на человека, молодежи от 14 до 30 лет и людям с ограниченными возможностями здоровья.

Бюрократия уходит

Яркий пример улучшения — сокращение количества необходимых документов, которые должен собрать соискатель. По старым технологиям работы требовалось заполнить 24 различных документа и поставить 47 подписей — все это занимало не менее 50 минут, а реальный диалог с кандидатом — всего лишь 5–7 минут. Теперь же нужно всего 11 документов и подписей, а время общения с соискателями увеличилось.

Безработных мало

Еще до всех изменений в столице, по данным Международной организации труда, был самый низкий среди российских регионов уровень безработицы — всего 1,2 процента. При этом количество вакансий довольно высокое.

В банке данных Центра занятости населения Москвы находятся свыше 103 тысяч вакансий с уровнем заработной платы от 20 до 150 тысяч рублей в месяц.

— Большинство вакансий в сферах строительства, транспорта, торговли, государственного управления и административной деятельности, — уточнили в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

Впечатляет и количество тех, кому помогли найти работу в прошлом году. Трудоустроиться смогли более 54 тысяч москвичей. Большая часть из них — люди в возрасте от 18 до 24 и от 30 до 44 лет.

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