Чайка для победителей: в Москве наградили лучших медиаменеджеров
В четверг, 4 июля, на площадке «Гриль-Бар & Терраса Воробьи» состоялась девятнадцатая церемония награждения лауреатов Национальной премии «Медиаменеджер России — 2019».
Премия проводится издательским домом «МедиаБизнес» и профессиональным журналом о медиабизнесе «Новости СМИ» при поддержке отраслевых общественных организаций.
Сразу два сотрудника «Вечерней Москвы» стали лауреатами премии в этом году: Елена Рыбкина, заместитель генерального директора по маркетингу и рекламе, получила награду за успешное управление и развитие коммерческой службы, внедрение мультимедийных рекламных продуктов и разработку эффективной стратегии продаж специальных проектов, обеспечивающих рост продаж в условиях падающего рекламного рынка, и Сергей Серков, шеф-редактор еженедельного выпуска газеты «Вечерняя Москва» — за перезапуск еженедельного выпуска газеты «Вечерняя Москва» и переформатирование новостного еженедельника в газету для семейного чтения.
Национальная премия была организована в 2000 году по инициативе журнала о медиабизнесе «Новости СМИ». Первое вручение премии состоялось в 2001 году.
Цель премии — отметить на конкретных примерах наиболее интересные достижения в управлении медиабизнесом, привлечь внимание к ключевым процессам отрасли, к ее специфике и структуре, представить лучших медиаменеджеров текущего года. Номинанты премии — руководители московских и региональных радиостанций, издательских домов, рекламных и PR-агентств, топ-менеджмент крупнейших московских компаний.
Редакция «ВМ» поздравляет всех лауреатов премии и желает им дальнейших профессиональных успехов!