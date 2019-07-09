Пересядем из метро на «Иволги»

Пассажиров столичного метро начали предупреждать о переходах на платформы МЦД — Московских центральных диаметров. Объявления включили в поездах на Филевской, Арбатско-Покровской и Таганско-Краснопресненской линиях. Кстати, первые два диаметра — Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск — откроют уже в ноябре. Подготовка пассажиров уже началась.

Напомню, МЦД — совершенно революционный для Москвы проект. Сначала власти «размялись» на МЦК — Московском центральном кольце. Именно там появились первые городские электрички: с мягкими сидениями, кондиционерами, туалетами, местами для колясок и велосипедов. Открывал МЦК лично Владимир Путин. Заммэра Москвы Максим Ликсутов тогда сказал, что это крупнейший транспортный проект и ничего подобного по уровню комфорта в ближайшие десять лет, скорее всего, не появится. К счастью для всех нас, заммэра ошибся. Потому что МЦД будут даже круче, чем МЦК. Ведь они свяжут Москву и область комфортными и скоростными поездами «Иволга». В часы пик они будут ходить через 5–6 минут. А это значит, в области появится самое настоящее наземное метро. Почему от него выиграют и москвичи тоже?

МЦД — совершенно революционный для Москвы проект Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Во-первых, как ожидается, резко снизится число автомобилей, въезжающих в столицу из-за пределов МКАД. Ведь «Иволги», по сути, дают «автомобильный» уровень комфорта, а ехать точно будут намного быстрее, да и поездка обойдется дешевле. Меньше машин из области — меньше пробок, чище воздух.

Второй плюс — пользоваться МЦД смогут и сами москвичи, добирающиеся на работу из одного конца города в другой. Если дом и офис где-то вблизи станций, то никакого смысла спускаться в метро нет — куда быстрее и проще доехать по земле. Скептики, правда, утверждают, что диаметры — не очень удобная для москвичей история. Дескать, многим ли повезло жить или работать рядом со станциями МЦД? Ну-ну… Про МЦК то же самое говорили. Мол, кольцо и есть кольцо, идет из ниоткуда в никуда, и непонятно, зачем его вообще открыли! Ага. Да сейчас на МЦК в часы пик буквально не протолкнуться. Загрузка кольца уже на четверть выше, чем планировалось, и продолжает расти. В том числе и потому, что есть удобные переходы на метро и станции железной дороги. Подобные переходы, учитывая опыт МЦК, делают сейчас и на диаметрах. Да, скорее всего, ты проедешь по ним не весь маршрут от дома до работы и обратно. Но преодолеть даже часть маршрута на быстрой и комфортной электричке — это тоже очень удобно: сохраняет время и нервы. В общем, ждем ноября. И это приятное ожидание.

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