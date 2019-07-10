Киев заявил о заходе российского корабля в зону учений Украины
• 16:15 • 10 июля 2019
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Военно-морские учения Sea Breeze продлятся на Украине до 12 июля
Фото: Скриншот с видео https://www.youtube.com/watch?v=pSVfeKsCKuc
Российское судно «Сметливый» зашло на территорию закрытого района, где проводилась стрельба в рамках учений Sea Breeze. Об этом на своей официальной странице в Facebook заявила пресс-служба Военно-морских сил Украины.
Согласно предоставленным данным, инцидент произошел в среду, 10 июня, в 8:00. В пресс-службе сообщили, что своими действиями корабль Черноморского флота «провоцировал на опасную ситуацию», при этом имитируя проблемы со связью при опросе фрегатом «Гетман Сагайдачный».
Военно-морские учения Sea Breeze продлятся на Украине до 12 июля. В них задействованы более 900 морских пехотинцев, а также около 30 кораблей и летательных аппаратов.
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