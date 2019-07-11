Глава Евросовета заявил, что распад СССР был «счастливым событием» для Европы
Глава Евросовета Дональд Туск на своей официальной странице в социальных сетях назвал распад Советского Союза «счастливым событием для всей Центральной и Восточной Европы».
Также он отметил, что указанное событие совсем не было геополитической катастрофой.
The collapse of the Soviet Union was NOT the greatest geopolitical catastrophe of the century. Today in Georgia I want to say loud and clear: the USSR collapse was a blessing to Georgians, Poles, Ukrainians and the whole of Central and Eastern Europe. And also to Russians.— Donald Tusk (@eucopresident) July 11, 2019
— Сегодня, находясь в Грузии, я хочу сказать четко и ясно: распад СССР был счастливым событием для грузин, поляков, украинцев и всей центральной и восточной Европы. А также для русских, — пишет Туск в Twitter.
Напомним, что распад Союза геополитической катастрофой в 2005 году назвал президент России Владимир Путин. Позже он подчеркнул, что после этого события в одну ночь 25 миллионов граждан страны оказались за границей.
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