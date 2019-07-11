Ремонт дороги на Ленинградском проспекте подходит к концу
Дорожно-ремонтные работы на Ленинградском проспекте подходят к концу. Площадь нового асфальтобетонного покрытия составит 200 тысяч квадратных метров.
— На Ленинградском проспекте специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершают полный комплекс дорожно-ремонтных работ по фрезерованию и укладке асфальта на проезжей части и тротуарах, установке гранитного бордюрного камня, устройству газонного покрытия, ремонту смотровых колодцев и дождеприемников, — объяснил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Также он сообщил, что ремонт дороги на Ленинградском проспекте проводится в основном ночью. Всего 150 специалистов и 120 единиц дорожной техники трудятся на благо города.
Известно, что работы планируется завершить к концу следующей недели.
Помимо прочего, в 2019 году обновления ожидают еще 19 миллионов квадратных метров дорог, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
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