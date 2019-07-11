Кошачья драма

Все потому, что Кузя не первый год живет в подвале и помогает бороться с крысами, за что и пользуется уважением и домоуправления, и и жильцов. По этой причине Кузя всегда был сыт, ухожен, а когда в прошлом году немного приболел, соседка с пятого этажа возила его в ветеринарную клинику, а другие жильцы собирали деньги на лечение. Ну а как еще? Бросить любимца и незаменимого помощника на произвол судьбы? По району в течение нескольких дней были развешаны объявления, и за его находку обещали даже вознаграждение (несколько тысяч рублей, тоже жильцы собрали).

Уж не знаю, что сыграло свою роль: обещанные деньги или сердобольность людей, но за последние несколько дней нам предъявили четырех рыжих «Кузь». Но увы, ни один из них не был нашим Кузьмой. Старший по дому Виктор Павлович уже в отчаянии ломал голову, где брать другого кота-крысолова.

Но прошла неделя — и он вернулся, что называется, усталый, но довольный. Несложно догадаться, почему он пропадал и, вероятно, сбежит еще не раз. Поэтому теперь мы всем домом скидываемся кто сколько может на новый поход к ветеринару — операция, реабилитация, лекарства... Негуманно? Не сказала бы.

Если Кузя, не отвлекаясь на зов природы, будет честно выполнять свои обязанности по санации подвала, он будет под защитой любящих соседей. И все будут спокойны — и жильцы, и сам Кузя.

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