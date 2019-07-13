Выпускникам университета МВД вручили дипломы на Красной площади

13 июля на Красной площади состоялось торжественное вручение дипломов о высшем образовании 800 выпускникам Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. Из них 98 человек — отличники учебы, в том числе 10 медалистов.

Поздравить молодых лейтенантов пришел министр внутренних дел Владимир Колокольцев, который отметил, что получать дипломы в самом сердце России — очень ответственно.

— Теперь вам предстоит грамотно применять полученные знания на практике, — отметил генерал полиции Владимир Колокольцев. — Стоит отметить, что среди выпускников 29 офицеров из Белоруссии, Таджикистана, Анголы, Вьетнама, Гренады, Конго, Монголии, Панамы и Парагвая.

В ответном слове один из лучших выпускников Александр Деревянченко поблагодарил преподавателей за хорошую подготовку и прекрасные знания, полученные во время учебы.

Министр внутренних дел со своими заместителями вручили дипломы выпускникам университета. Среди тех, кто отлично закончил университет, Надежда Калмыкова. Она рассказала, что старалась прилагать все усилия, чтобы оказаться среди лучших. Она получила диплом из рук руководителя ведомства, в котором будет служить.

Неожиданностью для многих стал поступок четверых ребят, которые сделали своим однокурсницам предложение руки и сердца.

Неожиданностью для многих стал поступок ребят, которые сделали своим однокурсницам предложение руки и сердца Фото: Андрей Объедков, «Вечерняя Москва»

Один из них, Максим Богатиков, рассказал, что почти пять лет встречается с Марией Хлопцевой.

— Я был наслышан о традиции: если сделать предложение в день выпуска, то будет крепкая семья, — поделился Максим.

Его спутница с улыбкой призналась, что совсем не ожидала услышать предложение и не сдержала слез. Максим теперь будет инженером-компьютерщиком, а Мария — экспертом.

У второй пары, Артема Березовского и Дарьи Дубенской, первая встреча также произошла в институте. На вопрос: не сложно ли будет в жизни, ведь, работая в полиции, возлюбленные могут редко видеться, корреспондент «Вечерней Москвы» получил твердый ответ:

— Наоборот, полицейская семья — это хорошо, мы понимаем друг друга, и общая работа сплотит нас еще сильнее, — пояснила девушка.