Экономика России уже не «в клочья»

Курс российской валюты зависит не только от исключительно экономических параметров, но и от текущей внешней и внутренней политической конъюнктуры, от того, насколько позитивным или негативным является тот или иной процесс в самой стране или за рубежом.

Разумеется, необходимо подчеркнуть, что курс рубля зависит, в первую очередь, от решений, принятых в самой России. В настоящий момент мы переживаем достаточно положительный период. Никаких серьезных конфликтов ни на уровне федеральной власти, ни в отношении регионов не наблюдается. Грамотно и последовательно развиваются процессы, связанные с выборами в ряде субъектов, которые пройдут 8 сентября, а также сюжеты, имеющие отношение к коррупционным скандалам.

Есть достаточно серьезная привязка рубля к ценам на нефть. А этот показатель, в свою очередь, зависит от развития ситуации в Персидском заливе. Речь идет о тлеющем конфликте между США и Ираном, который периодически обостряется, что естественным образом приводит к ухудшению ситуации с безопасностью и выливается в рост цен на нефть. Серьезную роль играют запасы черного золота в одной из крупнейших экономик — США.

Сотрудница производственного отдела Московской печатной фабрики Гознака в ожидании следующей пачки с купюрами. Эти блоки новых купюр она уже проверила, и они готовы для отправки банкам-заказчикам Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Те или иные колебания влияют на динамику валют. Косвенный параметр, но все же существенный. Воздействие на рубль также имеют процессы, связанные с программой внешней политики России. Санкционное давление и информационные атаки на нашу страну, которые происходят в постоянном режиме, теоретически могут подмять под себя курс национальной валюты. В то же время позитивные моменты, связанные с реализацией российских внешнеполитических инициатив, нивелируют это влияние. Пример — успешные действия в рамках Петербургского экономического форума, саммита «большой двадцатки» и возвращение в ПАСЕ.

В настоящий момент серьезных валютных колебаний нет. Самое главное — не наблюдается резко негативных тенденций. Хотя то, что я называю информационной атакой, еще может сказаться. Однако экономика России достаточно успешно справляется и с санкционным давлением, и с попыткой дискредитации нашей политической деятельности. Далеко в прошлом осталось опрометчивое заявление предыдущего президента США Барака Обамы о том, что экономика России разорвана в клочья. Позитивно развивается экономическое партнерство даже с Западом, расширяются инвестиционные программы в Россию, не говоря уже о постоянно укрепляющемся сотрудничестве с Китаем, Индией и рядом других стран.

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