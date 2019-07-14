Новое явление Остапа Бендера

«Рамблер групп» объявила о том, что собирается инвестировать средства в новый сериал о приключениях Остапа Бендера. История мирового кино знает считанные единицы ремейков, которые могли бы соперничать по качеству со своими предшественниками. Но она их все-таки знает.

В частности, легендарный фильм Акиры Куросавы «Телохранитель» с Тосиро Мифуна в главной роли вполне сопоставим с фильмом «За пригоршню долларов» Серджио Леоне и прежде всего потому, что картина Леоне — не прямая переделка, а, скорее, размышление на тему, сделавшее к тому немолодого Иствуда звездой. Сопоставим и ни в чем не уступающий фильм «Ретро втроем» Петра Тодоровского с предшествующей ему советской мелодрамой Абрама Роома «Третья Мещанская». Да и гайдаевская и захаровская комедии «12 стульев» тоже вполне сопоставимы: каждая имеет свои сильные стороны.

Но сейчас — не об этом сопоставлении, а о любопытной тенденции. Само появление подобных проектов напоминает лишний раз, что развивающееся и совершенствующееся стремительно интернет-пространство, словно хищное животное, требует нового и нового контента. Любители кино подтвердят, что они давно «прошерстили» все возможные интернет-ресурсы, скачав в свои домашние видеотеки все мало-мальски приличные фильмы, способные украсить досуг. Просеивая тонны низкопробной киноруды, на поверку оказывается, что по-настоящему хороших фильмов не так уж и много. И если у вас дома имеется серьезная их подборка, то вы знаете, как сложно найти что-то новое и приличное, чтобы пополнить коллекцию.

История мирового кино знает считанные единицы ремейков, которые могли бы соперничать по качеству со своими предшественниками Фото: Кадр из фильма «12 стульев»

Это первыми поняли телевизионные каналы, которые последние годы стали активно вкладывать собственные деньги в кинопроизводство и даже создавать собственные кино- и анимационные студии, чтобы «разжиться» этим самым новым контентом. Свой-то всегда дешевле, чем закупленный на стороне и на время.

Теперь этому примеру последовали и крупнейшие холдинги, обладающие мощными интернет-платформами. Первой «ласточкой» в этом процессе производства собственного контента стал «Яндекс». Теперь его примеру последовал «Рамблер», который на протяжении последних нескольких лет обсуждал с продюсерами возможность создавать вместе фильмы и сериалы.

Любопытно, что для зрителей новый фильм о Бендере будет доступен в двух форматах: в кинотеатрах — в виде четырех частей и в Интернете — в виде расширенной версии, то есть сериала.

Показывать картину в кинотеатрах будут так же, как и показывали сериал «Гоголь». Если помните, то он ведь сначала снимался для ТНТ, а потом «Газпром-медиа» решила показать его на другом своем телеканале — «ТВ-3». И для того, чтобы затраты по показу сериала на «ТВ-3» окупились, телеканал придумал фишку — выпустить его на киноэкран тремя отдельными кинофильмами, сложенными из восьми отснятых эпизодов. Кто бы тогда мог подумать, но сборы от этого хода переплюнули самые смелые ожидания и составили почти 1,4 миллиарда рублей. При том, что бюджет каждой из восьми серий «Гоголя» составлял около 25 миллионов рублей.

Вот такая интересная арифметика вырисовывается.

Если интернет-платформы и дальше продолжат эти линию, то, похоже, что лет через десять мы можем стать свидетелями ремейков таких культовых фильмов, как «17 мгновений весны» или «Место встречи изменить нельзя», хотя сегодня в это верится с трудом. Переплюнуть советские шедевры, конечно, вряд ли получится. Но то, что на этих историях кто-то еще раз захочет заработать, продавая их, к гадалке не ходите!

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