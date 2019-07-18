Пол Маккартни начал работу над первым мюзиклом в карьере
Музыкант и композитор Пол Маккартни, один из легендарных «битлов», начал работать над первым мюзиклом в своей карьере.
На театральных подмостках появится адаптация культового фильма «Эта замечательная жизнь». Пол Маккартни напишет не только музыку, но и слова — в соавторстве с драматургом и сценаристом Ли Холлом. Тем самым, кто сочинил сценарий фильма «Билли Эллиот» и тексты песен к одноименному мюзиклу.
Известно, что продюсером адаптации «Этой замечательной жизни» станет британский театральный и киноимпрессарио Билл Кенрайт. Они начали работать еще три года назад после приобретения прав на фильм, сообщает New York Post.
Добавим, что мюзикл собираются представить мировой публике в 2020 году.
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