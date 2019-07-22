Вам что, своих кровавых историй не хватает?

Сам по себе феномен популярности советской и российской тематики в западном кино любопытен. Задаешься вопросом: «Вам что, своих историй не хватает?» Нам почему-то не приходит в голову снимать их историю.

Все их фильмы о России, за малым исключением, попадают под определение «клюква» в той или иной степени развесистости. Русские в западных фильмах — это цирк. Происходящее на экране не соответствует действительности и говорит о непонимании нашей культуры. Мы же к подобным вопросам относимся с творческой принципиальностью. Фильмы про французского Людовика или про британских королей и королев — это все-таки их дело. Да и не влезешь до конца в этот материал. Ученые или писатели могут, конечно, рискнуть, ведь литература — это история представлений. А вот в кино, где все буквально, «липа» лезет наружу.

Во всех этих фильмах и сериалах, как бы талантливо они ни были сделаны, есть одна характерная тенденция. Россия как государство (да, люди тут живут хорошие) представлено чудовищным. И это совершенно определенный тренд. Сознательно или подсознательно — это пропаганда. Всякий западный режиссер должен задать себе вопрос: «А почему я снимаю именно про Россию?» Еще со времен Рональда Рейгана нас рассматривают в контексте «империи зла». И ничего не меняется.

Нам очернять Запад ни к чему, мы умеем другое Фото: Фото: скриншот с видео

Нам, с одной стороны, любопытно посмотреть на себя со стороны. Может, даже в этих фильмах что-то есть. Но все-таки тенденция, по моему мнению, странная. Особенно учитывая количество этих лент в последние годы. Даже Люк Бессон — серьезный, между прочим, парень — говорит, что у них еще немало проектов о нашей истории и наших реалиях.

Стоит ли нам снимать подобное кино про них? Я про такие планы не слышал ничего. Мы более ответственно относимся к таким вопросам. Может, когда-нибудь это и изменится. Но на данном этапе у нас имеется неисчерпаемый запас собственных неисследованных исторических страниц.

Более того, у нас есть шанс, есть цель выйти на мировую аудиторию с нашей собственной точкой зрения на российскую историю. Это полноценная программа Министерства культуры. Уже сейчас, пусть и эпизодически, но что-то время от времени пробивается в западный прокат. Будут ли нам верить? Пока мы не сделали ничего, что стало бы предметом для разговора. Наше дело — показать. А успех во многом будет зависеть от звезд, от качества и, как это ни печально, от политического контекста.

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