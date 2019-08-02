Прицепной вагон особого назначения...

Хорошая новость: в железнодорожных кассах теперь есть билеты на поезда за границу.

Пару лет назад их не было вообще. Вам в Прагу? Летайте самолетами Аэрофлота.

Сейчас можно прийти и купить билет хоть в день отправления.

Ах, международный экспресс! Какой класс, какой комфорт! Вежливые проводники со знанием языков и международного этикета, даже душ теперь в вагоне... Визитная карточка страны, любят дети, пенсионеры и иностранцы.

— Кушать будем? — спросила официантка, зайдя в купе. — Кушать надо. А то вагон-ресторан только до Бреста ходит.

— Почему? А дальше что, голодать?

— Расписание такое... — развела она руками.

В Варшаве, на полпути к Праге, пассажиры рванули в магазин — голод не тетка.

В Варшаве поезд задержали — ну, бывает.

И проводники помрачнели.

Причина выяснилась в Богумине — на чешской границе. Здесь красавец экспресс международного класса, где даже душ есть в вагонах и пахнет хорошим мылом, превращается... в прицепные вагоны местных электричек. Вне расписания, правил и этикета.

То есть из высшей железнодорожной касты он падает в низшую.

Однако, шкандаль!

— Но почему?! — заволновались пассажиры.

— Расписание такое... — развели руками проводники и принялись объяснять это на разных языках.

— Если мы идем по расписанию, — втолковывали они двум немцам, одному волосатому, а другому лысому, — то нас цепляют к правильной электричке, и мы в Праге вовремя. А вот если опоздаем, — втемяшивали они двум немкам, обеим толстым, — то цепляют нас куда попало. К любой электричке. Куда бы она ни шла. И потом сколько надо, столько и будут перецеплять. Мы от Богумина — как бы поезд местного значения. И везут куда хотят, — сразили они наповал трех китайцев. Все трое были худыми.

— Но почему?! — заорали мы, пассажиры, на всех языках. — Почему?!

— Расписание. Такое вот новое теперь расписание.

— Кто его составил?! Имя, сестра?!

И нас катали полночи по всей Моравии, и питались мы «Дошираком». Проводники, знающие люди, берут его в дорогу мешками. Плакали дети, кончилось мыло, и что-то шептали китайцы. Что именно — спросите у проводников.

Какая бодрая голова (и главное, зачем?) придумала понижать статус международного поезда, за билеты на который люди платят как за престижный экспресс — быстрый, надежный, респектабельный — я не знаю.

Еще два года назад этого не было, как и билетов. Но литерному составу был зеленый свет и после Богумина. Такое было расписание.

А так — грех жаловаться. Душ, и пахнет мылом. И надписи в купе на трех языках.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»