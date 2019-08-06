СК попросит об аресте обвиняемого в избиении женщины на улице Академика Королева
Следствие ходатайствует об аресте мужчины, обвиняемого в избиении своей бабушки до смерти. Об этом проинформировала старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.
— В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователями проводится комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы, — указано в сообщении.
Напомним, инцидент произошел в жилом доме на улице Академика Королева на северо-востоке столицы. В ходе ссоры внук нанес 86-летней женщине множество ударов руками и ногами в область туловища. Женщина вскоре скончалась от полученных повреждений, на ее теле были выявлены тупая травма груди и рана подбородка.
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