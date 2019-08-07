Учебные центры при вузах станут бесплатными
Университеты, на базе которых открыты учебно-научные центры, получат от Министерства науки и высшего образования субсидии. Это позволит сделать посещение центров бесплатным, сообщает «Российская газета».
Также субсидии позволят обеспечить школьников бесплатным питанием и покроют расходы на проживание, так как многие подобные центры работают по интернатной системе. Пять дней в неделю школьники проводят на базе школы, на выходные отправляются домой.
В настоящее время соглашение с Минобрнауки подписали МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, Уральский федеральный университет и Новосибирский национальный исследовательский госуниверситет. Субсидии на развитие учебных центров выделены на три года.
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