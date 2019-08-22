Софья Хотчинская. Погас наш огонек…

Не стало Софьи Хотчинской. Погас яркий огонек, согревавший так многих, наша Соня. Несмотря на высокий пост — заместитель генерального директора по маркетингу и продажам редакции газеты «Вечерняя Москва» — мы все ее называли именно так — просто Соня.

Ни панибратства, ни несерьезности в этом обращении не было, была теплота и очень, очень много любви к ней, удивительной женщине, красавице и профессионалу высшей пробы. И написать о ней в прошедшем времени не просто трудно, а невозможно. Она была, есть и будет, пусть и незримо, вместе с нами — друг, движущая сила. Человек-воля и человек-честь.

Соня пришла в редакцию летом 2011 года. Перезапуск проекта только начинался, она приняла доставшееся ей в наследство полуразрушенное хозяйство с улыбкой, которая вообще редко ее покидала. Стройная, дивно красивая шатенка, решившаяся возглавить рекламную службу крупного издания в период его апдейта, поначалу не казалась серьезной штатной единицей. Но уже к осени ее отдел вдруг выдал какой-то невероятный результат. Эффект был такой, как если бы на руинах вдруг зазеленели экзотическое растения...

А дальше началось движение вверх и только вверх. «Вечерка» росла качественно и количественно: был восстановлен еженедельник, потом появился вечерний выпуск. Вопреки мнению многих, газета никогда не жировала — с нее требовали отдачи и финансовых достижений. Ну а что такое рекламный рынок сегодня и как непросто на нем работать — стоит ли объяснять?

Как она это делала? Ответа не найти. Уже за первый год работы Софья Хотчинская сбила основной костяк рекламной службы. Руководителем она была строгим и требовательным, задачи ставила, результатов требовала и добивалась. Одно лишь оставалось неизменным — ее человечность, совершенно, казалось бы, несовместимая с ее высокой должностью. Но нет, посты и достижения ее не меняли. Все знали: дверь ее кабинета открыта для всех, она всегда выслушает, поймет, подскажет решение, пойдет навстречу. Если будет журить, значит, заслуженно. А если похвалит — значит, заслужил, за дело...

Первые полученные результаты обнадежили, но дальше потребовалось почти невероятное: не просто поиск, но и удерживание клиентов — без заигрывания, интриг и при абсолютном соблюдении корпоративных интересов «Вечерней Москвы». И тут оказалось, что Соня — и практик, и тактик, и стратег в одном лице. Зная, что во многих редакциях рекламная служба отделена и отдалена от коллектива журналистского, она пошла иным путем — путем сближения. И выиграла. Рекламодатели начали отмечать, что тексты для них готовятся журналистами с такой же дотошностью, что и для газеты, и не просто оставались с нами, а наращивали сотрудничество. И это была Сонина заслуга в первую очередь. «А что бы нам такое придумать...» — говорила она с неизменной улыбкой, и все знали: так в ее удивительно мудрой голове рождается новый проект. Посчитать их количество сегодня уже нереально: вкладки, вложения, целевые полосы, спецвыпуски, газеты в газете, глянцевые приложения... Она фонтанировала идеями, а главное — ничего не боялась, была готова пробовать и рисковать, искать новые подходы к решению любых проблем, неизменно беря на себя ответственность за результат. И все мы, и приходящие к нам рекламодатели знали: Сонино слово — это Слово. И хотя бытует мнение, что рекламный бизнес далек от чистоты, Соня никогда и никого не обманет, не подведет и не «разведет». «Честной быть проще», — говорила она. Честной и профессиональной, хочется добавить...

Когда «Вечерка» впервые подошла к новому году «без потерь», что для современного издания результат удивительный, хотелось аплодировать Соне. Но она лишь качала головой: нет-нет, во-первых, это коллективная заслуга, во-вторых, рано почивать на лаврах... «Вот все пугают — кризис, кризис. А я знаете что скажу? Кризис — это время новых возможностей для профессионалов», — как-то сказала Соня. Она исподволь учила окружающих этому — не бояться. Никогда и ничего.

Известие о болезни — всегда удар. Соня не изменила себе и тут — встретила беду с каким-то уникальным мужеством и силой. Ни жалоб, ни высказываемого отчаяния... Только когда совмещать работу и лечение стало невозможно, попросила ее отпустить. И пришла на 95-летие «Вечерки», как всегда, яркая, улыбчивая, солнечная, наполненная светом и добром, будто ничего не случилось и не происходит. И уходила мужественно, с невероятным достоинством, отчего и верилось до последнего — ну это же Соня, она может все, она победит... И, в общем, она и не сдалась. Хотя болезнь оказалась сильнее.

Горькая, нестерпимо горькая потеря для всех нас. Как тяжело сейчас ее близким — представить трудно. Для всех, кто знал Соню, а значит, и любил ее, ее уход невосполним. Она навсегда останется в памяти — яркая, красивая, улыбчивая наша Соня, редкостный профессионал и редкостный человек.

Мы тебя не забудем, Сонечка. Светлая тебе память, коллега и друг, суперпрофессионал и нежная, красивая женщина. Будем помнить...

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АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» выражает соболезнования родным и близким в связи с тяжелой утратой.