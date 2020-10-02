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Ретропоезд запустят между Москвой и Переславлем-Залесским с 3 октября
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Ретропоезд запустят между Москвой и Переславлем-Залесским с 3 октября

Юлия Захарова

Транспорт

Ретропоезд начнет перевозить пассажиров между Москвой и Переславлем-Залесским (Ярославская область) с 3 октября. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщили в пресс-службе РЖД.

— 3 октября на станцию Переславль из Москвы прибудет первый туристический ретропоезд. Новый железнодорожный ретротур выходного дня предусматривает знакомство туристов с достопримечательностями старинного русского города Переславля-Залесского, — отметили в компании.

На маршруте организуют смешанную схему движения. В частности, от Москвы до Александрова вагоны проследуют на локомотивной тяге, после этого — на паровозной. Это потребовало модернизации инфраструктуры между Москвой и Переславлем-Залесским. Специалисты построили деревянную платформу, оборудованную в том числе для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, создали платформы и навесы, также выполненные из дерева.

Указанный поезд станет первым, который доставит пассажиров в Переславль-Залесский после ввода в эксплуатацию ширококолейной линии железной дороги Берендеево — Переславль в 1956 году. Если граждане проявят интерес к туру, маршрут сделают регулярным, говорится на официальном сайте РЖД.

Читайте также: РЖД озвучили возможную дату запуска поездов с новыми плацкартными вагонами

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