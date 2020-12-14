Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Таролог рассказала, что ждет родившихся в день солнечного затмения детей в будущем
Фото: pexels.com / Rene Asmussen

Таролог рассказала, что ждет родившихся в день солнечного затмения детей в будущем

Юлия Ямпольская

Общество

Таролог и ведунья Саона рассказала, что ждет детей, которые родились в день солнечного затмения, 14 декабря, в 2020 году. По ее словам, такие люди будут сильны энергетически, а также могут обладать даром предвидения.

Как отметила специалист, они помогут не только себе, но и окружающим.

— Вокруг них будет биополе безумной силы, которым они смогут пользоваться и сами, и поделиться этим с окружающими людьми. Те, кто будет находиться рядом с ними, будут чувствовать очень большую силу и уверенность в себе, в том, что с таким человеком можно в жизни много чего преодолеть, — цитирует ведунью Пятый канал.

Также эксперт рассказала, что у родившихся в этот день не возникнет проблем со здоровьем. Они будут удачливы во всем. Не повезти может только в любовных отношениях.

— Этот человек может энергетически быть выше своей второй половины. Когда долго находишься с таким человеком рядом, можешь чувствовать, что где-то он тебя съедает энергетически, — заключила Саона.

Ранее астролог рассказала о влиянии кармического солнечного затмения на знаки зодиака.

Читайте также: Володина рассказала, для кого солнечное затмение в 2020 году будет опасным

тарологдетисолнечные затмения
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Беловошин
Александр Беловошин

Я пожарный, я видел горе

Олег Сыров
Олег Сыров

Как я встречал Солженицына

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Президент Макрон вызывает Сатану

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Вредных выбросов стало меньше

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Много нелегальной водки и настоящий снежный человек

Руслан Клинский
Руслан Клинский

2020-й — худший год в истории человечества

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Памяти Гафта: чужой среди своих

Все мнения
О проекте