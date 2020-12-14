Таролог рассказала, что ждет родившихся в день солнечного затмения детей в будущем

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Таролог и ведунья Саона рассказала, что ждет детей, которые родились в день солнечного затмения, 14 декабря, в 2020 году. По ее словам, такие люди будут сильны энергетически, а также могут обладать даром предвидения.

Как отметила специалист, они помогут не только себе, но и окружающим.

— Вокруг них будет биополе безумной силы, которым они смогут пользоваться и сами, и поделиться этим с окружающими людьми. Те, кто будет находиться рядом с ними, будут чувствовать очень большую силу и уверенность в себе, в том, что с таким человеком можно в жизни много чего преодолеть, — цитирует ведунью Пятый канал.

Также эксперт рассказала, что у родившихся в этот день не возникнет проблем со здоровьем. Они будут удачливы во всем. Не повезти может только в любовных отношениях.

— Этот человек может энергетически быть выше своей второй половины. Когда долго находишься с таким человеком рядом, можешь чувствовать, что где-то он тебя съедает энергетически, — заключила Саона.

Ранее астролог рассказала о влиянии кармического солнечного затмения на знаки зодиака.

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