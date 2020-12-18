Умер актер Александр Массарский, сыгравший в фильме «Белое солнце пустыни»

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Петербургский актер и каскадер Александр Массарский скончался в пятницу, 18 декабря, в возрасте 92 лет. Об этом сообщили в Telegram-канале издания 78.ru.

Причина смерти не уточняется.

Александр Массарский родился 5 мая 1928 года. В 1949 году он вместе с ленинградскими самбистами участвовал в съемках фильма «Звезда». Всего Массарский принял участие в создании более чем 260 фильмов, среди которых кинокартина «Белое солнце пустыни». Кроме того, он был основателем отечественной школы каскадерского киноискусства.