Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Адвокат Жорин рассказал, что ждет Шнурова, обвиняющего Пригожина в угрозах
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Адвокат Жорин рассказал, что ждет Шнурова, обвиняющего Пригожина в угрозах

Никита Абрамов

Звезды

Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал, что может ожидать солиста группы «Ленинград» Сергея Шнурова, который обвиняет продюсера Иосифа Пригожина в том, что последний угрожал причинить вред здоровью певца.

Ранее продюсера вызвали в полицию на допрос из-за заявления Шнурова. Певец утверждал, что Пригожин грозился причинить тяжкий вред здоровью артиста.

По словам Жорина, Шнуров может легко стать из обвинителя обвиняемым.

— В своем заявлении Сергей Шнуров утверждал, что якобы Иосиф Пригожин угрожал ему убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Чего в действительности не было. И Сергей Шнуров это прекрасно понимал. И в этой части мы, как я говорил ранее, как говорил Иосиф Пригожин, будем добиваться привлечения Сергея Шнурова к ответственности за заведомо ложный донос, — пояснил Жорин.

Адвокат уточнил, что во время написания заявления пишущего предупреждают об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

— Мы не исключаем, что в ближайшее время может быть возбуждено уголовное дело уже в отношении Сергея Шнурова, — цитирует Жорина 5-tv.ru.

Конфликт между Иосифом Пригожиным и Сергеем Шнуровым возник в 2020 году. Тогда певец высмеял в стихотворной форме заявление продюсера о том, что некоторые артисты находятся в бедственном положении из-за пандемии.

Читайте также: Шнуров против Пригожина: как не стать звездой

конфликтИосиф ПригожинСергей Шнуров
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Павел Семенов
Павел Семенов

Лучше махать лопатами во дворе, а не в интернете

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Я не хочу ничего решать, я хочу замуж за бизнесмена

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Грешно смеяться над больными модераторами

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Показатель зрелой личности

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Эра эскортниц: чем опасны современные содержанки

Георгий Коняев
Георгий Коняев

«Три дня я молился»: очень, очень плохой трип

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: почему московский борщ лучше украинского

Все мнения
Вопрос дня
Какой объект, на ваш взгляд, должен стоять на Лубянской площади?
О проекте