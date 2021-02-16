Адвокат Жорин рассказал, что ждет Шнурова, обвиняющего Пригожина в угрозах

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал, что может ожидать солиста группы «Ленинград» Сергея Шнурова, который обвиняет продюсера Иосифа Пригожина в том, что последний угрожал причинить вред здоровью певца.

Ранее продюсера вызвали в полицию на допрос из-за заявления Шнурова. Певец утверждал, что Пригожин грозился причинить тяжкий вред здоровью артиста.

По словам Жорина, Шнуров может легко стать из обвинителя обвиняемым.

— В своем заявлении Сергей Шнуров утверждал, что якобы Иосиф Пригожин угрожал ему убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Чего в действительности не было. И Сергей Шнуров это прекрасно понимал. И в этой части мы, как я говорил ранее, как говорил Иосиф Пригожин, будем добиваться привлечения Сергея Шнурова к ответственности за заведомо ложный донос, — пояснил Жорин.

Адвокат уточнил, что во время написания заявления пишущего предупреждают об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

— Мы не исключаем, что в ближайшее время может быть возбуждено уголовное дело уже в отношении Сергея Шнурова, — цитирует Жорина 5-tv.ru.

Конфликт между Иосифом Пригожиным и Сергеем Шнуровым возник в 2020 году. Тогда певец высмеял в стихотворной форме заявление продюсера о том, что некоторые артисты находятся в бедственном положении из-за пандемии.

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