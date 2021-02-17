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Портал «Узнай Москву» подготовил маршрут к юбилею Агнии Барто
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Портал «Узнай Москву» подготовил маршрут к юбилею Агнии Барто

Анастасия Чанцева

Город
Россия, Москва, Лаврушинский переулок, 17с3Карта всех событий

Портал «Узнай Москву» предлагает жителям столицы прогуляться по городу вместе с героем стихотворений Агнии Барто Петей Кузнецовым. Об этом сообщил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

— Когда мы готовили маршрут ко дню рождения всеми любимой поэтессы Агнии Барто, мы по-настоящему погрузились в детство. Нам хотелось напомнить взрослым горожанам о добрых стихах, на которых они выросли, а маленьких москвичей познакомить с творчеством Агнии Львовны. Получилась такая семейная прогулка протяженностью шесть километров, — рассказал Алексей Емельянов.

Маршрут будет состоять из восьми основных точек. Начнется прогулка у Дома писателей в Лаврушинском переулке. Здесь знаменитая поэтесса прожила многие годы. Участникам экскурсии расскажут о детстве и первых стихах Барто.

Уточняется, что пройти маршрут можно и в режиме онлайн. В онлайн-гиде содержатся памятные места, связанные с творчеством поэтессы и сюжетами из ее стихотворного цикла «Я живу в Москве», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Большая поэзия для маленьких. 114 лет назад родилась Агния Барто

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