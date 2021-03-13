Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Ушел из жизни эстрадный певец Стахан Рахимов
Фото: Youtube / Россия 1

Ушел из жизни эстрадный певец Стахан Рахимов

Елизавета Борисова

Культура

Умер эстрадный певец и народный артист России Стахан Рахимов. Об этом в пятницу, 12 марта, написал заведующий структурным подразделением концертного зала «Москонцерт Холл» Валерий Корн на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

— Сегодня не стало Стахана Рахимова! Объединился замечательный дуэт уже в другом измерении, — написал заведующий.

Напомним, что ранее скончалась жена исполнителя Алла Иошпе. Она ушла из жизни в 83 года. Супруги начали совместный творческий путь в 1963 году. Звание народных артистов России пара получила в 2002 году.

СПРАВКА «ВМ»

Стахан Рахимов родился 17 декабря 1937 года в Узбекистане в городе Андижане. С раннего детства выступал на сцене вместе с матерью, солисткой Ташкентского музыкального театра драмы.

Профессиональную эстрадную деятельность он начал в 1963 году. Как человека творческого, его всегда привлекала возможность радовать зрителей.

смертьартисты российской эстрадыпевец
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Почему революция так и не случилась

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Четырехдневка для женщин — хуже не придумаешь

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Верните женщину в постель

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Еще один повод сказать о любви

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Расчлененка как вид искусства

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Роскомнадзор против «Твиттера»: кто кого

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время подготовиться к Великому посту

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте