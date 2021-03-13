Ушел из жизни эстрадный певец Стахан Рахимов

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Умер эстрадный певец и народный артист России Стахан Рахимов. Об этом в пятницу, 12 марта, написал заведующий структурным подразделением концертного зала «Москонцерт Холл» Валерий Корн на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

— Сегодня не стало Стахана Рахимова! Объединился замечательный дуэт уже в другом измерении, — написал заведующий.

Напомним, что ранее скончалась жена исполнителя Алла Иошпе. Она ушла из жизни в 83 года. Супруги начали совместный творческий путь в 1963 году. Звание народных артистов России пара получила в 2002 году.

СПРАВКА «ВМ»

Стахан Рахимов родился 17 декабря 1937 года в Узбекистане в городе Андижане. С раннего детства выступал на сцене вместе с матерью, солисткой Ташкентского музыкального театра драмы.

Профессиональную эстрадную деятельность он начал в 1963 году. Как человека творческого, его всегда привлекала возможность радовать зрителей.