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Тысяча резидентных парковочных мест заработают в Москве до конца 2021 года
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Тысяча резидентных парковочных мест заработают в Москве до конца 2021 года

Виктория Родимкина

Транспорт

В Москве до конца 2021 года заработает тысяча резидентных парковочных мест. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс Москвы» в понедельник, 29 марта.

Резидентные разрешения дают право водителям парковаться на платных парковках своего района. Резидентные парковочные места могут занимать только жители района или многодетные семьи. На данный момент в городе свыше 300 таких мест, а с 5 апреля появится еще 229 мест.

— До конца года по всему городу заработает 1000 резидентных мест, — говорится в сообщении.

В Дептрансе пояснили, что заявки на организацию резидентных мест можно оставлять на едином транспортном портале столицы.

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