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Арестованы двое мужчин, обвиняемых в покушении на убийство профессора МГУ в 2002 году
Фото: Пресс-служба суда / АГН Москва

Арестованы двое мужчин, обвиняемых в покушении на убийство профессора МГУ в 2002 году

Никита Абрамов

Происшествия
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В Москве суд арестовал двоих мужчин, которые обвиняются в попытке убийства профессора МГУ имени М. В. Ломоносова в 2002 году. Об этом в пятницу, 16 апреля, сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления следственного комитета России по столице Юлия Иванова.

— По ходатайству следствия судом арестованы двое обвиняемых в совершении в 2002 году преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 пунктом «ж», пунктом «з» частью 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»), пунктом «в» частью 3 статьи 162 УК РФ («Разбой»), — говорится в сообщении на сайте СК РФ по Москве.

Напомним, инцидент произошел вечером 19 марта 2002 года на улице Паустовского. Трое мужчин подкараулили профессора и избили его на лестничной клетке подъезда. После содеянного подозреваемые похитили у пострадавшего имущество и скрылись. В 2021 году правоохранительным органам удалось задержать двоих братьев, подозреваемых в нападении. Ими оказались мужчины 1973 и 1975 года рождения.

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