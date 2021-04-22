«Амур лютует»: глыбы льда сломали ограждения в Хабаровске. Видео

Фото: Telegram / RT на русском

В Сети появился ролик, на котором очевидцы запечатлели ледоход на реке Амур в Хабаровске. Льдины «заползли» на берег и сломали железные ограждения набережной. В региональном ГУ МЧС сообщили, что опасности для людей они не представляют, лед огородили на участке.

Видео: Telegram-канал «RT на русском»

В комментариях к роликам «ВКонтакте» многие пользователи не сдержали своих эмоций:

«Амур лютует», «Крики на заднем фоне удивляют», «С верховья лед принесло», «Природа-мать сильна».

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