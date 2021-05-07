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Член ОП Нифантьев поздравил диктора Игоря Кириллова с Днем радио
Фото: Галина Бродская

Член ОП Нифантьев поздравил диктора Игоря Кириллова с Днем радио

Василий Плиткин

Общество

Сразу с двумя праздниками — с Днем радио и Днем Победы поздравил популярного советского и российского теле- и радиоведущего Игоря Кириллова член Общественной палаты России Евгений Нифантьев.

Он отметил, что обе даты имеют огромное значение в жизни ведущего. Именно 9 мая 1965 года на Красной площади состоялся первый послевоенный парад Победы, установивший традицию их ежегодного проведения. А вел его молодой 32-летний диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Игорь Кириллов.

— Для многих моих ровесников ваш голос — это голос парада. И неважно, смотрели мы его из-за спин взрослых со стороны Васильевского спуска, слушали по радио или ловили картинкой телевизионной трансляции, — отметил Евгений Нифантьев.

Он также поздравил диктора с неожиданным юбилеем: в 2021 году исполняется 50 лет телевизионному фестивалю «Песня года». Игорь Кириллов — его первый ведущий.

Поблагодарив за поздравления, Игорь Леонидович отметил, что как телевизионщик со стажем внимательно следит за событиями в стране и мире. Он отметил инициативу Нифантьева по обеспечению бесплатными лекарствами пенсионеров:

— Это очень хорошее начинание. Если получится его реализовать, будет здорово. Пожилые люди нуждаются в поддержке. Они этого заслужили.

Читайте также: Евгений Нифантьев встретился с участницей Сталинградской битвы накануне ее столетнего юбилея

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