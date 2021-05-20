Звезда «Битвы экстрасенсов» рассказала, как пережить предстоящий коридор затмений

Фото: Скриншот видео YouTube

Победительница «Битвы экстрасенсов» Виктория Райдос рассказала о предстоящем коридоре затмений и дала советы для этого особенного периода.

По словам экстрасенса, название «коридор затмений» получил отрезок времени между лунным и солнечным затмением. Именно он ожидается в период26 мая по 10 июня.

— К тому же следует учитывать, что влияние светил распространяется примерно на неделю до и после самих затмений, а значит, включаем особый режим готовности уже сейчас и не выключаем аж до 17 июня, — уточнила эксперт в своем Instagram-аккаунте.

Райдос отметила, что в период лунного затмения могут наблюдаться сложности и неразбериха в делах. В это время не стоит браться за крупные проекты, отправляться в путешествия и заключать сделки.

Солнечное затмение, напротив, может принести судьбоносные перемены, особенно в личной жизни.

Экстрасенс порекомендовала провести время между затмениями спокойно, не строя иллюзий и взвешивая все необходимые решения, так как в это время могут вернуться люди из прошлого.

Читайте также: Астролог рассказала, какие профессии подходят разным знакам зодиака