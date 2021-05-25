Умер актер из сериала «Офис» Марк Йорк

Фото: «Офис», 2005 год

Американский актер Марк Йорк, запомнившийся зрителям по роли Билли Мерчанта в популярном сериале «Офис», умер на 56-м году жизни. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Уточняется, что актер скончался еще 19 мая в больнице в Огайо. Причина смерти знаменитости не называется. Известно лишь то, что перед кончиной он перенес «кратковременную и неожиданную болезнь».

— Хотя у него был паралич нижних конечностей с 1988 года, он сохранял общительный, воодушевляющий, позитивный настрой и характер, — говорится в некрологе.

Последние годы жизни Йорк посвятил изобретательству и даже запатентовал два своих изобретения, отмечает Fox News.