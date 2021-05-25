Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Умер актер из сериала «Офис» Марк Йорк
Фото: «Офис», 2005 год

Умер актер из сериала «Офис» Марк Йорк

Анастасия Колоскова

Кино

Американский актер Марк Йорк, запомнившийся зрителям по роли Билли Мерчанта в популярном сериале «Офис», умер на 56-м году жизни. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Уточняется, что актер скончался еще 19 мая в больнице в Огайо. Причина смерти знаменитости не называется. Известно лишь то, что перед кончиной он перенес «кратковременную и неожиданную болезнь».

— Хотя у него был паралич нижних конечностей с 1988 года, он сохранял общительный, воодушевляющий, позитивный настрой и характер, — говорится в некрологе.

Последние годы жизни Йорк посвятил изобретательству и даже запатентовал два своих изобретения, отмечает Fox News.

смертьголливудский актерактер сериала
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Поляков
Юрий Поляков

Русский язык и литература больше не популярны

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Почему исчезает человек читающий

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пора отменять: чем плох и чем хорош ЕГЭ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Афган-вариант» — не вариант: как сохранить мир в Центральной Азии

Ринат Еникеев
Ринат Еникеев

Безопасность детей — это наша работа

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Ненависть к людям и кошкам: почему психам в России так сложно помочь

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Зачем собственникам жилья нужны спецсчета

Все мнения
О проекте