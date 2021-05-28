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Доктор Елена Кац призвала увеличить количество зон отдыха в ВАО
Фото: Евгений Шустров

Доктор Елена Кац призвала увеличить количество зон отдыха в ВАО

Павел Гриднев

Общество

Расширить программы благоустройства на востоке Москвы призвала главный врач детской городской поликлиники № 7, муниципальный депутат Елена Кац. Об этом она заявила на празднике двора для жителей района Новогиреево, который прошел в парке на Зеленом проспекте.

— Сегодня на востоке города не хватает благоустроенных зон для активного отдыха, спорта, и просто досуговых пространств с соответствующей инфраструктурой, — сказала Елена Кац. — Программы благоустройства необходимо расширить. Поэтому меня очень интересует мнение самих людей: что необходимо сделать в наших районах, чтобы жители могли полноценно отдохнуть. Мы организуем отдельный опрос жителей на эту тему, проанализируем предложения и направим в префектуру.

Ранее доктор Кац уже выдвинула несколько серьезных инициатив, направленных на улучшение благоустройства в ВАО. В частности, она предложила создать в парке «Радуга» зону активных видов спорта с площадками для скейтбордистов и комплексом тренажеров, а также увеличить площадь озеленения. Также она отметила, что благоустройство существующих парков должно вестись с соблюдением мер предосторожности, чтобы не нанести ущерб редким и эндемичным видам флоры.

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