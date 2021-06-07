Москвичу сломали ногу в уличной драке

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Россия, Москва, Новослободская улица, 16 Карта всех событий

Неизвестные напали на жителя столицы в центре Москвы и сломали ногу. Об этом в понедельник, 7 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел в районе дома 16 по улице Новослободской утром в воскресенье, 6 июня. Прохожие избили 28-летнего мужчину. Жертву нападения увезла карета скорой помощи.

Врачи диагностировали у него перелом лодыжки и правой голени со смещением, а также ссадины и химический ожог роговицы.

По данному факту проводится проверка.

Ранее сообщалось, что житель столицы стал жертвой жестокого нападения в центре Москвы.

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