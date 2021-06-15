Астрологи рассказали, какие пять знаков зодиака встретят любовь этим летом

Фото: Pexels

Летом 2021 года представители пяти знаков зодиака встретят свою любовь. Кого-то ждет краткосрочный страстный роман, а кто-то найдет спутника жизни.

В июле у Рыб случится встреча, которая изменит их жизнь на несколько месяцев вперед. При этом семейные Рыбы смогут вновь зажечь огонь в их супружеской паре.

На пути Овнов летом встретится сексуальный Лев и привлекательный Стрелец. Однако после сложного выбора останется лишь один счастливчик, с которым у Овнов получится построить отношения. Представителей данного знака зодиака ждут бурные отношения, где встретятся страсть, ревность и скандалы.

В самый неожиданный момент свою вторую половинку смогут найти Весы. В отношениях ожидается романтика и намеки на продолжение. При этом семейные Весы должны обратить внимание на свою супружескую жизнь и начать радовать свою вторую половинку.

Львы летом должны быть готовы к встрече со своей любовью из прошлого. Есть шанс, что угасшие чувства вспыхнут вновь и перерастут в серьезные отношения.

Одинокие Стрельцы за три месяца лета могут повстречать настоящую любовь. Им следует отпустить ситуацию и ждать возникновения чувств. Однако семейным Стрельцам советуют возобновить свидания и романтические поездки со своей второй половинкой, пишет Пятый канал.