СК возбудил дело по факту оскорбления чувств верующих на юго-западе Москвы
СК возбудил уголовное дело по факту оскорбления чувств верующих на юго-западе столицы. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова во вторник, 15 июня.
Инцидент произошел 11 июня на Нагорном бульваре.
— Группа лиц, преследуя цель надругательства над почитаемой верующими религиозной святыней — православной иконой, публично совершала действия, выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих, — пояснили в ведомстве.
Уточняется, что следователи устанавливают обстоятельства происшествия, а также лиц, которые к нему причастны. Дело возбуждено по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», отмечается на сайте СК.