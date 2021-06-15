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СК возбудил дело по факту оскорбления чувств верующих на юго-западе Москвы
Фото: СК РФ

СК возбудил дело по факту оскорбления чувств верующих на юго-западе Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Россия, Москва, Нагорный бульвар Карта всех событий

СК возбудил уголовное дело по факту оскорбления чувств верующих на юго-западе столицы. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова во вторник, 15 июня.

Инцидент произошел 11 июня на Нагорном бульваре.

— Группа лиц, преследуя цель надругательства над почитаемой верующими религиозной святыней — православной иконой, публично совершала действия, выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих, — пояснили в ведомстве.

Уточняется, что следователи устанавливают обстоятельства происшествия, а также лиц, которые к нему причастны. Дело возбуждено по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий», отмечается на сайте СК.

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