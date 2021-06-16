Всплеск и пик заболеваемости: медики обсудили ситуацию с COVID-19

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Вирусолог, доктор биологических наук Александр Чепурнов озвучил вероятную причину всплеска заболеваемости COVID-19 в России. По словам эксперта, улучшающаяся статистика ввела общественность в определенную эйфорию.

В нашей стране уже продолжительное время фиксируют рекордные цифры по количеству новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Пока никто не может объяснить, с чем это связано.

— В нашей стране, начиная с Нового года, шло стабильное снижение, а потом был определенный достаточно ровный фон. В это время ежедневно фиксировалось почти одинаковое число инфицированных, — пояснил вирусолог.

Он отметил, что такое положение дел было на протяжении четырех–пяти месяцев, передает «Царьград».

— И это все повергло людей в определенную эйфорию, — добавил Чепурнов.

Эксперт также добавил, что ученые занялись поиском и изучением причин данной тенденции. Он считал на тот момент, что среди активных групп населения переболели около 50–60 процентов, поэтому многие имеют антитела. Теперь же вирусолог считает, что, скорее всего, распространение вируса провоцируется определенными «геоклиматическими условиями», которые «приходят в тот или иной регион и срабатывают как спусковой механизм».

В свою очередь кандидат медицинских наук, доцент Государственного медицинского университета имени Сеченова, иммунолог Николай Крючков высказал предположение о том, когда наступит пик заболеваемости коронавирусом летом. По его мнению, он будет приходиться на июнь.

— В настоящее время видно ускорение заболеваемости. Причем пока нет ясности, когда будет потолок. Мне кажется, что цифры сейчас не будут такими же, осенью и зимой, — пояснил Крючков.

Как подчеркнул иммунолог, период достижения пика будет гораздо короче, так как в настоящее время действует много противоэпидемических факторов. При этом он добавил, что июнь будет очень напряженным, с достаточно высокими показателями, отмечает ИА «НСН».