Вирусолог рассказала о важности мер по обязательной вакцинации в Подмосковье

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Необходимость обязательной вакцинации объяснила врач-эпидемиолог Талдомской центральной районной больницы Елена Белякова.

Эксперт уверена, что если в России в целом будет введено обязательство делать прививку от COVID-19, то это может коснуться тех граждан, которые по роду своей деятельности имеют наибольший контакт с людьми.

— Сюда относятся, например, работники многофункциональных центров и социальных служб, — пояснила эпидемиолог.

Эксперт добавила, что целиком поддерживает данное нововведение, потому что это позволит «избежать серьезных последствий коронавируса». По словам доктора, проблема COVID-19 становится особенно острой на фоне роста случаев заражения представителей молодого поколения, отмечает «Радио 1».

В целом российские медики на фоне роста заболеваемости поддерживают идею об обязательной вакцинации. Например, главный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова уверена, что к всплеску случаев заражения в городе на Неве могли привести многочисленные нарушения правил безопасности, выявленные во время массовых просмотров матчей Евро-2020.

Эпидемиологическая обстановка стала напряженной и в других регионах нашей страны, где стали вводить дополнительные ограничительные меры. Например, в Бурятии до 1 июля закрыты для посещений парки и скверы, в онлайн-формат переведена работа всех учреждений дополнительного образования. В Хабаровском крае тем временем сотрудников старше 65 лет и беременных женщин перевели на удаленный режим работы. Вылеты в северные районы региона разрешат лишь при наличии отрицательного ПЦР-теста, отмечает ИА «НСН».