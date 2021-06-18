Андрей Бочкарев: Строительство столичной системы хордовых магистралей готово на 57 процентов

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В составе столичной системы скоростных магистралей построено свыше 190 километров дорог, что составляет 57 процентов от общей протяженности. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, приоритетным проектом дорожного строительства в Москве является создание системы хордовых магистралей, которая состоит из Северо-Западной, Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады.

Глава Строительного комплекса добавил, что в рамках реализации проекта уже запущено около сотни различных транспортных сооружений. К ни относятся тоннели, мосты, эстакады и пешеходные переходы.

Строительство хордовых магистралей планируется завершить в Москве в 2023 году. Их необходимость для столицы объясняется эффективностью организации потока машин по сравнению с замкнутым кольцевым движением.