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Андрей Бочкарев: Строительство столичной системы хордовых магистралей готово на 57 процентов
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Андрей Бочкарев: Строительство столичной системы хордовых магистралей готово на 57 процентов

Полина Долганова

Город

В составе столичной системы скоростных магистралей построено свыше 190 километров дорог, что составляет 57 процентов от общей протяженности. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, приоритетным проектом дорожного строительства в Москве является создание системы хордовых магистралей, которая состоит из Северо-Западной, Северо-Восточной и Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады.

Глава Строительного комплекса добавил, что в рамках реализации проекта уже запущено около сотни различных транспортных сооружений. К ни относятся тоннели, мосты, эстакады и пешеходные переходы.

Строительство хордовых магистралей планируется завершить в Москве в 2023 году. Их необходимость для столицы объясняется эффективностью организации потока машин по сравнению с замкнутым кольцевым движением.

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